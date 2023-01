Acestea sunt cele mai tari mașini lansate în 2022 De la Ferrari și pana la Jeep și de la Toyota și pana la BMW, cei mai importanți constructori ai lumii s-au intrecut in lansari pe parcursul lui 2022, sfidand crizele care par ca se țin lanț in ultima perioada. Am avut parte de SUV-uri șocante,... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Inmatricularile de mașini noi au crescut cu 7% anul trecut, ajungand la aproape 130.000 de modele. In schimb, piața de mașini la mana a doua a inregistrat o scadere puternica. Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania s-a situat, in 2022, la 129.328 de unitati, in crestere cu 6,7% fata…

- Un accident grav s-a produs in orașul Bender. O persoana a ajuns la spital, iar patru mașini au fost avariate. Astfel, conform informațiilor, au fost implicate doua automobile de model Lexus, Toyota și Ford. Unul din șoferi nu ar fi cedat trecerea, iar ca urmare, patru unitați de transport vor avea…

- Dupa primele 10 luni ale lui 2022, vanzarile de mașini noi au crescut cu 8.3% fața de aceeași perioada din 2021, potrivit celor mai noi date oferite de APIA. In aceasta perioada, Dacia a fost cea mai bine vanduta marca, dupa ce a comercializat 31.013 mașini pana in acest moment, o creștere de 17%. Marca…

- Accident rutier in centrul capitalei. Un automobil de model Renault s-a lovit violent cu un alt automobil de model Toyota la intersectia strazilor Columna cu Pușkin. Accidentul s-a produs astazi, in jurul orelor 20.00.

- Ion Țiriac este foarte atras de domeniul auto și are o colecție impresionanta, foarte scumpa, de automobile scumpe și spectaculoase. Nici nu mai știe cate sunt. Fostul jucator de tenis a acordat un interviu in care a vorbit despre aceasta pasiune, dar și a dezvaluit cum a ajuns la el un Ferrari pe care…