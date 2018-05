Acestea sunt alimentele care nu trebuie mâncate niciodată pe stomacul gol Trebuie retinut faptul ca unele alimente, oricat de sanatoase ar fi, nu trebuie consumate niciodata pe stomacul gol. Iata care sunt acestea: Bananele Deși exista o dieta numita Dieta cu banane de dimineața, care promoveaza consumul uneia sau mai multor banane pentru micul dejun și nimic altceva, consumarea acestor fructe pe stomacul gol nu este o idee buna. Este adevarat ca bananele sunt pline de potasiu, fibre și magneziu, dar sunt și ele acide și conțin mult zahar. Consumul de alimente acide pe stomacul gol poate provoca probleme in intestine și duc la un plus de zahar in organism… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

