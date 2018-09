Stiri pe aceeasi tema

- Duetul "Lyubanea" este unic în felul sau, nimic de acest gen nu exista nici în Rusia, nuci în oricare alta țara. Acesta este format din doua acordeoniste profesioniste. Tinerele sunt laureate ale mai multe concursuri de specialitate internaționale și din Rusia. Talentul și frumusețea…

- Sezonul șase al reality show-ului ”Poftiți la nea Marin” ajunge la final, ultima ediție plina de surprize și voie buna fiind difuzata, diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, unde telespectatorii vor afla și lucruri mai puțin stiute despre protagoniști. Cel care iși surprinde colegii cu talentele sale…

- Republica Moldova nu va negocia deocamdata un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale, Gazprom, ci se va concentra asupra finalizarii conectarii la sistemul de gazoducte din Romania, a declarat ministrul economiei moldovean, Chiril Gaburici, intr-o emisiune televizata, potrivit postului de radio…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, ii transmite senatorului PNL Florin Cițu ca in loc sa profețeasca ruperea relațiilor dintre Romania și SUA din cauza lui Tariceanu și Dragnea, mai bine s-ar uita la relațiile cultivate de anumiți lideri PNL cu Rusia.Citește și: Partidul Social Democrat din…

- Teoria „kompromatului“ in cazul relatiei Trump - Rusia revine in actualitate. Un fost general KGB susține, citat intr-o carte aparuta marti in Statele Unite, ca rușii ar deține o inregistrare video absolut compromitatoare cu președintele american, datand inca de pe vremea Uniunii Sovietice. Astfel,…

- Aproape doua treimi dintre germani il considera pe presedintele american Donald Trump o amenintare mai mare la pacea lumii decat presedintele rus Vladimir Putin, releva un sondaj publicat duminica, potrivit dpa, conform agerpres.ro. Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza…

- De regula, fotbaliștii striga, se cuprind, iar unii, din cauza unui exces de emoții ar putea face, spre exemplu, adevarate acrobații. Sputnik Tadjikistan a selectat cele mai originale reacții dupa marcarea golurilor la Campionatul Mondial din Rusia.