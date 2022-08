Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Boris Johnson, da vina pe Rusia pentru criza costului vieții in Regat și admite ca facturile la energie vor fi „amețitoare” la iarna, potrivit Sky News.

Premierul in funcție al Marii Britanii, Boris Johnson, da vina pe Rusia pentru criza costului vieții in Regat și admite ca facturile la energie vor fi „amețitoare" la iarna, potrivit Sky News. Boris Johnson a recunoscut ca facturile la energie vor fi „amețitoare" in aceasta iarna, iar costul incalzirii…

- Premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, s-a deplasat miercuri la Kiev, intr-o vizita neanuntata care are rolul exprimarii solidaritatii cu Ucraina cu ocazia Zilei Independentei, informeaza postul de televiziune Sky News.

- Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. "Vreau ca poporul ucrainean sa stie ca Regatul Unit sprijina Ucraina si lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteti invinge si veti invinge",…

- Comunitatea internaționala a condamnat in termeni duri atacul de luni efectuat de forțele ruse asupra unui centru comercial aglomerat din orașul Kremenciuk , situat in centrul Ucrainei. Daca președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, imediat dupa atac, ca „numarul victimelor este imposibil…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca permiterea președintelui rus Vladimir Putin sa reușeasca in invadarea Ucrainei ar avea consecințe „absolut catastrofale” pentru lume.La cateva ore dupa ce rachete rusești au lovit Kievul, Johnson a lansat, intr-un interviu pentru CNN, un indemn…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron impotriva tentatiei unei solutii negociate „acum” cu dictatorul rus Vladimir Putin asupra Ucrainei, intrucat orice acord gasit acum nu va aduce pacea, ci va prelungi instabilitatea mondiala, relateaza AFP.