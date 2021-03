Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca se va vaccina vineri cu serul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford. Premierul Johnson a insistat ca ambele vaccinuri care sunt administrare in prezent in campania de imunizare din tara sa – de la Oxford/AstraZeneca si Pfizer – sunt sigure, potrivit Reuters. „Vaccinul Oxford este sigur si vaccinul Pfizer este sigur. Ceea ce nu este sigur este sa te infectezi cu COVID, si de aceea este asa de important sa ne vaccinam toti de indata ce ne vine randul”, a spus Johnson in conferinta de presa din Downing Street.…