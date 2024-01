Un soldat rus voluntar care a petrecut un an in razboi, in Ucraina, a vorbit cu postul independent de știri iStories despre experiențele sale, sub protecția anonimatului. El a povestit de ce s-a inrolat in armata, cu ce fel de pedepse se confrunta soldații neascultatori pe linia frontului, cum și-a pierdut prietenii din cauza focului deschis de alți soldați ruși și cum este viața pentru el, dupa razboi. Meduza publica interviul in ediția sa de limba engleza.„M-am oferit voluntar in august 2022 și am semnat un contract pe termen scurt, patru luni. In cele din urma, am slujit aproape un an: 11 luni,…