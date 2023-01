Acest hormon masculin anunță bolile de care ar putea suferi bărbații In cazul barbaților, unele boli legate de varsta ar putea fi anticipate datorita nivelului de secreție a unui singur hormon, arata un studiu publicat, anul trecut in luna noiembrie, in revista Frontiers in Endocrinology. Potrivit acestui studiu, nivelul scazut al peptidei analog de insulina 3 (INSL3) poate avea legatura cu apariția precoce a unor boli. Acest hormon, secretat in circulația sanguina inca de la pubertatea barbatului, este produs de testicule prin celulele Leydig steroidogene, aceleași care produc testosteronul. Pentru a stabili legatura intre INSL3 și unele boli, cercetatorii au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

