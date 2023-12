Stiri pe aceeasi tema

- Musk a facut anuntul intr-o postare pe X, fara a mai dezvalui detalii despre lansare. Luna trecuta, el a spus ca, de indata ce Grok va iesi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonati. Pe masura ce mai multi agenti de publicitate se indeparteaza de platforma de microblogging, miliardarul…

- Expune soluții de stocare a energiei și noi concepte de produse in Dubai Acer Inc. a dezvaluit astazi, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc in Dubai, viziunea sa asupra ceea ce numim “Conscious Technology” pentru o tehnologie proiectata și realizata cu gandul la viitor. De asemenea, compania…

- Meta și IBM lanseaza in colaborare cu alți peste 50 de cercetatori și fondatori de la companii ca AMD, Intel sau Anyscale, co-fondata de IT-istul romano-american Ion Stoica, „AI Alliance”, alianța pentru inteligența artificiala.

- Acer, unul din cei mai importanți producatori de laptopuri la nivel mondial, are in linia sa de produse și o apariție cel puțin interesanta: un laptop conceput cu gandul la viitorul planetei, și creat astfel incat sa utilizeze cat mai multe materiale reciclate sau cat mai ușor reciclabile. Laptopuri…

- Direcția Generala pentru Cercetare si Inovare a Comisiei Europene a infințat o noua unitate dedicata dezvoltarii politicilor Uniunii Europene privind inteligența artificiala in știința și in industrie

- Releva, o platforma de ultima generație personalizata pentru eCommerce, anunța lansarea oficiala in Romania. Datorita experienței vaste in ceea ce privește creșterea conversiilor, valorilor medii ale comenzilor, loialitații clienților și a veniturilor generale, Releva propune o soluție inovatoare…

- Microsoft a anuntat joi un asistent de inteligenta artificiala ”unificat” pentru platforma sa Windows 11si patru noi dispozitive Surface, sporind atractivitatea produselor sale imbogatite cu cea mai recenta tehnologie, transmite Reuters, potrivit news.ro, potrivit news.ro.Noul instrument AI, numit…