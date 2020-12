Aceasta este LISTA SCURTĂ a liberalilor! Se știu și partenerii de guvernare La o zi dupa ce Ludovic Orban și-a dat demisia din fruntea Guvernului, liberalii cauta alte propuneri de premier. Pentru ca singuri nu vor putea forma o majoritate, noul șef al Executivului va trebui agreat de USR PLUS și de UDMR. Ciuca, primele declarații din funcția de premier interimar Pana la formarea unui nou Guvern, șeful statului l-a numit pe Nicolae Ciuca prim-ministru interimar. Demisia lui Ludovic Orban a fost urmata de primele discuții in PNL, despre cine ar putea fi noua propunere de premier. Pe lista scurta discutata de liberali se afla ministrul interimar al Finanțelor, Florin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Alegeri parlamentare 2020. Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, cere presedintelui Klaus Iohannis sa accepte propunerea lor de premier, pe Alexandru Rafila. De asemenea, liderul PSD cere demisia lui Florin Citu

- Liberalii discuta și despre varianta nominalizarii lui Virgil Popescu, ministrul Economiei, pentru șefia Executivului, scriu jurnaliștii Digi24.ro NEWS ALERT: Președintele Iohannis a desemnat premierul interimar In cursul zilei de luni, dupa ce Ludovic Orban a fost chemat de Klaus Iohannis la o discuție…

- „Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei și l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae-Ionel Ciuca, pentru a indeplini atribuțiile prim-ministrului pana la formarea noului guvern”, informeaza un comunicat al Administrației Prezidențiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, actual ministru al Apararii, informeaza Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei si l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae-Ionel…

