Aceasta este gara care a devenit pensiune! Cât costă o cameră pe noapte Cladirea garii din orașul Campeni (Alba), veche de aproape 100 de ani, care asigura serviciile pentru calea ferata Turda – Abrud, desființata in 1998, a fost achiziționata și modernizata in condiții dubioase. Un ONG din oraș a depus plangere penala pentru verificarea modului in care a fost reabilitata cladirea din orașul Campeni (Alba), fosta gara, care este monument istoric. Construcția a fost achiziționata de managerul Spitalului Orașenesc Campeni, Dragomir Morcan, de la persoane fizice din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Construcția este inclusa pe lista monumentelor istorice din județul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea garii din orașul Campeni (Alba), veche de aproape 100 de ani, care asigura serviciile pentru calea ferata Turda - Abrud, desființata in 1998, a fost achiziționata și modernizata in condiții dubioase.

- Intenționam ca, prin grupajul de fața, sa prefațam salutara inițiativa a ridicarii unei statui a Reginei Maria, in centrul istoric al municipiului Deva. In decursul unui veac de istorie, Regalitatea Romaniei și-a lasat amprenta durabila in inimile hunedorenilor, grație vizitelor efectuate…

- Trei voluntari ai Asociației Caini de Salvare Transilvania au plecat in Turcia cu trei caini pentru a ajuta la gasirea și salvarea persoanelor prinse sub daramaturi. Asociația anunța ca a primit, marți, 7 februarie, prealertare din partea DSU pentru cei trei voluntari. Astfel, in baza protocolului incheiat…

- Anunț concurs pentru post contractual Scoala Gimnaziala ”Teodor Murasanu”, cu sediul in Turda, strada Dr.I.Ratiu nr. 53, județul Cluj, organizeaza concurs, pentru ocuparea unui post contractual aprobat prin H.G. nr.

- Bugetul pentru modernizarea Casei de Cultura din Targu Jiu a crescut exponențial dupa actualizarea Studiului de Fezabilitate. Lucrarile fusesera adjudecate in 2022, insa a fost constatat ca este nevoie de reactualizarea documentațiilor, avand in vedere necesitatea execuției și a altor tipuri de lucrari.…

- Primul-ajutor poate fi vital in situații de urgența. Stopul cardio-respirator poate aparea oricand, oriunde și mai ales la oricine. Cu fiecare minut de la instalarea stopului cardio-respirator, daca nu se intervine, șansele de supraviețuire ale victimei scad semnificativ. Inspectoratul pentru Situații…

- O postare recenta facuta de Fundația Metropolis pe pagina de socializare anunța ca s-a incheiat montarea liftului la secția Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Acest lift este amplasat in exteriorul secției și a fost realizat din donații private stranse de fundația respectiva.…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o garsoniera situata intr-un bloc din municipiul Hunedoara, trei persoane cu probleme locomotorii fiind evacuate de pompierii militari, in timp ce alte 70 au reusit sa paraseasca singure cladirea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.