ACEA: Aproape unul din cinci vehicule vândute în UE în trimestrul al treilea a fost un model electric Potrivit asociatiei, vanzarile de modele electrice si hibride din UE au reprezentat aproape 19% din vanzarile totale. Vanzarile de vehicule electrice au urcat cu aproape 57%, la peste 212.000 de unitati, iar vanzarile de vehicule hibride cu aproape 43%, la peste 197.000 de unitati. Ritmul de crestere este totusi mai lent comparativ cu cel din 2020, cind ritmul aproape s-a triplat, de la o baza de comparatie scazuta. In schimb, vanzarile de vehicule cu motoare pe benzina, care sunt totusi cele mai mari si reprezinta aproape 40% din total, au scazut cu 35%. Vanzile de vehicule diesel au scazut cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Cifra de afaceri a Renault Group in trimestrul al treilea se ridica la 9 miliarde de euro, in scadere cu 13,4 % (-14 % la perimetrul constant al ratelor de schimb) in contextul in care vanzarile mondiale scad cu 22,3 % la 599.027 vehicule. Renault Group isi continua politica comerciala initiata in…

- Cifra de afaceri a Renault Group in trimestrul al treilea se ridica la 9 miliarde de euro, in scadere cu 13,4 %, in contextul in care vanzarile mondiale scad cu 22,3 % la 599.027 vehicule, a anuntat vineri grupul, conform news.ro "Cifra de afaceri a Renault Group in trimestrul al treilea se…

- Inmatricularile de autoturisme hibride au reprezentat 20,7% din piata auto totala a Uniunii Europene in trimestrul al treilea, depasind in premiera autoturismele diesel pentru a deveni a doua cea mai populara optiune de motorizare din Uniunea Europeana, relateaza AFP, citat de agerpres. Conform datelor…

- Inmatricularile de masini electrice si hibride in Austria le-au depasit luna trecuta pe cele de vehicule alimentate cu benzina sau motorina, pentru prima data, arata datele oficialul publicate joi, transmite DPA. In august, cota de piata a masinilor electrice si hibride in Austria s-a situat…

- Vanzarile de vehicule electrice si hibride in China, cea mai mare piata auto din lume, au crescut probabil in primele opt luni din 2021 la 1,7 milioane de unitati, de la 600.000 de unitati in perioada similara din 2020, a anuntat Xin Guobin, ministrul adjunct al Industriei si Tehnologiei Informatiei,…

- Vanzarile de vehicule electrice si hibride in China, cea mai mare piata auto din lume, au crescut probabil in primele opt luni din 2021 la 1,7 milioane de unitati, de la 600.000 de unitati in perioada similara din 2020, a anuntat Xin Guobin, ministrul adjunct al Industriei si Tehnologiei Informatiei,…

- Aproape 46.000 de persoane fizice s-au inscris, pana in prezent, in programul Rabla din acest an, dintre care 5.995 au aplicat la Rabla Plus, arata datele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit sursei citate, in programul Rabla Clasic s-au inscris la producatori/dealeri auto 39.659 de…

- ​Apple a anunțat miercuri rezultate financiare excelente, profitul aproape s-a dublat, la 21,4 miliarde dolari, iar cifra de afaceri a urcat cu 36%, spre 81,4 miliarde dolari. Vânzarile de iPhone au fost peste așteptari între aprilie și iunie, iar Apple a ajuns sa fie evaluata la 2.500 miliarde…