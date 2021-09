Accidente rutiere în Ocna Șugatag, Șomcuta Mare și Remeți pe Someș Azi noapte, in Ocna Șugatag, ora 00.05, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul un autoturism care se deplasa pe D.J. 109F in localitatea Budești inspre Cavnic a fost acroșat de un alt autoturism care circula din sens opus, provocandu-i pagube materiale. La ora 00:20, pe D.J. 109 F in localitatea Ocna-Șugatag a fost oprit pentru control autoturismul banuit de comiterea faptei, care se deplasa dinspre Budești inspre Ferești. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 65 de ani din Baia Mare. Intrucat conducatorul autoturismului emana halena alcoolica s-a procedat la testarea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineata, la ora 5.25, polițiștii din Cavnic au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier cu victime pe strada Victoriei din oraș. La fața locului polițiștii au constatat ca un tanar de 21 de ani din Cavnic, care conducea autoturism pe direcția Budești –…

- Duminica dimineata, la ora 5.25, polițiștii din Cavnic au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier cu victime pe strada Victoriei din oraș. La fața locului polițiștii au constatat ca un tanar de 21 de ani din Cavnic, care conducea autoturism pe direcția Budești –…

- Nu mai puțin de opt orașe figureaza in evidențele Direcției de Sanatate Publica Maramureș cu cazuri de COVID confirmate in ultimele zile. Deocamdata fara COVID sunt orașele Borșa, Dragomirești, Seini, Cavnic și Ulmeni. Pe de alta parte, doua comune din Maramureș au ajuns la o rata de infectare de peste…

- Proiectele de dezvoltare de care Maramureșul are nevoie și care pot fi finanțate din fonduri europene au fost analizate recent de catre conducerea județului impreuna cu Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest. Printre altele sunt vizate mai multe sectoare de drumuri județene,…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

- De ultima ora! Vine potopul in Maramures. Cod Roșu de furtuna de in urmatoarele ore . Vezi zonele vizate COD : ROSU Valabil de la : 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30 In zona : Județul Maramures: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Maramures: Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu…