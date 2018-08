Accidente mortale produse pe circuitele de Formula 1. Cine este unicul pilot care a devenit campion mondial postmortem

Stiri pe aceeasi tema

- Bottas, aflat pe locul 4 in clasamentul Campionatului Mondial al pilotilor, si Hulkenberg, ocupantul locului 7, au depasit limita schimbarilor autorizate pe sezon privind mai multe elemente, intre care unitatea de putere, bateria si turbo, iar in consecinta au fost sanctionati de comisarii FIA.Bottas…

- ACCIDENT in Gorj: Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite. Tragedia rutiera a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe DN67, in comuna Balesti, judetul Gorj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Gorj, doua masini s-au ciocnit dupa…

- Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Grand Prix-ul Marii Britanii, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, conform rezultatelor inregistrate in calificari, sambata, pe circuitul de la Silverstone.

- Trei accidente s-au produs in doar o jumatate de ora pe DN1 in dupa-amiaza zilei de joi, 28 iunie, in zona curbelor de la Persani, pe raza judetului Brasov. Doua persoane au murit, iar alte trei au ajuns la spital.

- Doua accidente grave au avut loc, joi, in județul Arad. O persoana și-a pierdut viața la Voivodeni, dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit cu un microbuz, iar alta a fost ranita. (Promotiile zilei la monitoare) In același timp, pe Autostrada A1, la kilometrul 532, dinspre Timișoara spre Arad, un…

- Campioana Mondiala en-titre, Germania, a pierdut cu scotu de 1-0 in debutul turneului final al Campionatului Mondial in grupa F partida cu reprezentativa Mexicului. Unicul gol al unei partide foarte viu disputate și extrem de spectaculoasa i-a aparținut in minutul 35 lui Lozano. Inffrangerea echipei…

- Un barbat roman de 43 de ani a murit in Bornheim, Germania, la locul de munca, dupa ce angajatorii sai au refuzat sa cheme salvarea, tergiversand situația mai bine de o ora. Fratele decedatului povestește intamplarea și da detalii despre locul de munca. Guvernul Romaniei s-a sesizat asupra situației…

- Sfarsit de saptamana tragic in Maramures. Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite in accidente rutiere produse pe raza judetului!video+foto Sambata dimineata la ora 09.30 pe DJ184 la Mogosesti, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Este vorba despre un barbat…