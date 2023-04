Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 aprilie a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul…

- Un grav accident feroviar a avut loc astazi in Harghita. Totul s-a petrecut la intrarea in comuna Danești. In urma impactului, o persoana și-a pierdut viața, dar inca nu a fost identificat. Este vorba despre un barbat.

- Accident mortal luni dimineata, dupa ce o autoutilitara a surprins un barbat care circula pe sosea. Totul s-a intamplat pe DJ 592, in jurul orei 4.30. „Azi-dimineața, in jurul orei 04:30, un barbat in varsta de 48 de ani a condus a autoutilitara pe DJ592 dinspre Buziaș spre Sinersig, iar la un moment…

- Un grav accident de circulație a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, la coborare de pe A3, spre Nadașelu, in județul Cluj. Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion. La fața locului s-au deplasat de urgența trei autospeciale ale pompierilor clujeni din cadrul…

- O noua tragedie pe autostrada. Un barbat, in varsta de 49 de ani, a condus un autotren pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de mers Arad – Timișoara, iar la kilometrul 521 a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 37 de ani, care se afla oprit pe banda de ... The post Accident…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- UPDATE: „O femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinești a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 74 de ani, din localitate care ar fi inițiat manevra de intoarcere de pe o banda pe cealalta. Din impact a rezultat […]…

- Un barbat de 31 de ani care lucra pe un santier la introducerea retelei de canalizare in orasul Dabuleni, judetul Dolj, a decedat dupa ce a fost surprins de surparea unui mal de pamant. Echipele de interventie au reusit sa il scoata la suprafata dupa aproape doua ore, iar echipajul SAJ a declarat decesul.