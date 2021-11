Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in Mexic. 19 oameni au murit, iar 50 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a ajuns intr-o casa. La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale politiei, pompieri si medici.

- Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia), a spus Ministerul bulgar…

- Tragedie la un targ de Craciun din statul american Wisconsin. Cinci oameni au murit, iar peste 40 au fost raniti dupa ce o masina a intrat intentionat in multime. Momentul a fost surprins de mai multi martori.

- Barbatul suspectat ca a condus un autoturism fara permis si a fost implicat intr un accident in urma caruia si au pierdut viata doi migranti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, in data de 11 noiembrie 2021, procurori din cadrul…

- Cel puțin sapte oameni au murit, iar alți 140 au fost raniți in Sudan, dupa ce armata a deschis focul asupra manifestanților adunați sa protesteze fața lovitura de stat de luni. Manifestantii au fost impuscati in plina strada, iar spitalele sunt pline cu persoane ranite.

- Tragedia a avut loc in Tauții Magherauș. Unul dintre șoferi a plecat in urmarire, impreuna cu un prieten, dupa ce i s-a parut ca fosta lui iubita a coborat dintr-o alta mașina. Speriat, șoferul urmarit a sunat la 112 și a anunțat totul.Accidentul s-a produs in momentul in care tanarul agresiv a intrat…

- Un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, apoi s-a sinucis. Potrivit primelor informatii oferite de politisti, o persoana a murit si cel putin alte 12 sunt ranite.

- O tornada a lovit, vineri seara, insula siciliana Pantelleria. Doi oameni au murit, iar 9 au fost raniți, dintre care 4 sunt in stare grava. Tornada a lovit cel puțin 10 mașini. Victimele decedate, aflate in mașini, au fost aruncate practic afara, una pe șosea și alta pe un zid, scrie agenția ANSA.