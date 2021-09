Accident terifiant în Cluj! O femeie a murit strivită sub mașină, iar alte trei persoane sunt rănite Un accident rutier cumplit a avut loc, duminica, in Cluj-Napoca. O femeie de 60 de ani a decedat și alte trei persoane au ajuns la spital, dupa ce o mașina care a lovit inițial o motocicleta, a ricoșat și a lovit trei pietoni, informeaza realitateadecluj.net. Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la locul producerii accidentului l-au gasit pe motociclist intins pe asfalt, necesitand asistența medicala. Femeia in varsta de 60 de ani era prinsa sub autoturism, ea fiind deja decedata. O a doua femeie se afla prinsa sub mașina, cu traumatisme multiple, insa conștienta și cooperanta. Un alt barbat aflat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

