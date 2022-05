Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, astazi, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana, din județul Bacau. Din primele informații, in accident au fost implicate doua... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sase persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost implicate doua autoturisme. ‘In urma accidentului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu o autospeciala și un echipaj SMURD in urma unui accident rutier, produs in localitatea Fundatura, județul Cluj. Un șofer in varsta de 19 ani a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, jurul orei 06:40, pe DN1C, in afara localitații Bonțida. Conform IPJ Cluj, un conducator auto in varsta de 21 de ani, din comuna Fizeșu Gherlii a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, condus din direcția municipiului Gherla, de un barbat…

- A avut loc un accident rutier cumplit, astazi dupa-amiaza, in județul Teleorman. Doi copii au fost loviți de mașina unui șofer care participa la o cursa ilegala. Din nefericire, una dintre victime se afla in stare grava și a fost transportata la spital cu un elicopter. Iata cum s-a intamplat totul!

- Marți, 8 martie, de Ziua Femeii, la ora 06:24, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara și remorca pe DN 17 in afara localitații Valea Putnei, un barbat de 30 de ani din județul Ilfov a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu autovehiculul condus regulamentar…