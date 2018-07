Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, luni dupa-amiaza, pe DJ 546B, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane. La locul accidentului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul Slatina, cu o autospeciala…

- Cele patru persoane erau din Republica Moldova. Surse oficiale au informat ca este vorba despre doi baieti - unul in varsta de 8 ani si cel de-al doilea, de numai 2 ani si purtau centurile de siguranta. Parintii celor doi copii au, ambii, varsta de 29 de ani. Citeste si Accident grav in Buzau,…

- O femeie si-a pierdut viata dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un tanar care circula din sens opus și care s-a angajat intr-o depasire fara a se asigura.

- Din primele informatii, patru tineri se aflau intr-un autoturism, iar in apropierea unitatii militare de la Boboc, soferul ar fi pierdut controlul volanului si masina a intrat intr-un copac. Impactul a fost atat de puternic, incat toti cei patru tineri, care au in jur de 30 de ani, au fost grav raniti.…

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, Catalin Popescu, accidentul a avut loc intre localitatile Ramnicu Valcea si Horezu, la ora 5 si 53 de minute. Primele date de la locul accidentului arata ca un autoturism si o duba s-au ciocnit violent, iar in urma…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe raza localitatii Pribilesti, comuna Satulung. Din primele informatii se pare ca patru persoane au suferit vatamari corporale. In acest moment spre locul accidentului se indreapta echipajele de interventie ale SMURD, pompierii de la…