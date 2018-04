Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț la Galați, a doua zi de Paște .Cel puțin 11 oameni au fost raniți. Printre vinctime sunt și 3 copii. Trei masini s-au izbit violent. Un accident in lant s-a produs in judetul Galati, unde trei masini s-au ciocnit. Sunt cel putin 11 victime, indica primele informatii.nAccidentul s-a…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din Tecuci, județul Galați, a murit ieri, dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul a avut loc in pasajul de trecere cu calea ferata de la Tișița, in jurul orei 12.15. Echipajul SAJ care s-a deplasat la fața locului, in urma apelului la 112, nu a putut…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Ninsorile abundente fac prapad in centrul si estul Chinei. In ultima saptamana, din cauza viscolului si a inghetului, 21 de oameni au murit. De asemenea, 700 de case au fost distruse, iar aproximativ 2.800 - avariate.