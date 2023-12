Stiri pe aceeasi tema

- Doua TIR-uri s-au ciocnit, miercuri dimineata, pe Autostrada Bucuresti-Constanta, in judestul Calarasi, iar unul dintre ele s-a rasturnat. Un barbat este ranit, iar circulatia in zona este perturbat, valorile de trafic fiind usor ridicate.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Accident teribil in Olt cu patru autoturisme: a fost activat Planul Roșu / 12 victime, in timp ce traficul este oprit Șase persoane sunt ranite, una fiind incarcerata, dupa ce trei autovehicule s-au ciocnit pe o șosea din Olt, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- IPJ Dambovita a fost sesizat, marti seara, ca, pe DN 7, la Feteni, un microbuz in care s-ar fi aflat 12 pasageri ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat in sant.​”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, un microbuz in care se aflau 12 persoane s-a…

- Accident teribil pe centura Timișoarei: trei persoane au fost ranite; una este incarcerataIn urma impactului dintre doua autovehicule, trei persoane au fost ranite, dintre care una este incarcerata, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 84, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Vlad Tepes, judetul Calarasi, o autoutilitara incarcata cu marmura s a rasturnat pe a doua banda, fara a rezulta persoane…

- Un barbat a murit, iar altul a fost grav ranit intr-un accident produs sambata dimineața pe DN6, in județul Timiș, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 6 Timișoara-Lugoj, la kilometrul 545+810 metri, la ieșire…

- Traficul este blocat pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul spre Capitala, in zona localitații Cernica, județul Ilfov, din cauza unui carambol cu 5 mașini, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța,…

- Circulația rutiera este oprita total pe Autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul 68, dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat pentru ca i-a explodat o roata. Doi adulți și un copil au fost raniți.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A 2 București-Constanța,…