- Doi tineri s-au stins din viața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un TIR. Tragedia a avut loc pe o șosea din Dambovița. Șoferul a murit pe loc, iar medicii au intervenit in ajutorul tinerei, dar nu a supraviețuit. Pe bancheta din spate a autoturismului se aflau și doi copii, ambii de 13…

- O fetița de 1 și 6 luni a decedat in urma unui grav accident pe șoseaua Leușeni-Chișinau. Tragedia s-a produs ieri-noaptea, in jurul orei 23:55, in apropierea localitații Bursuc, din raionul Nisporeni.

- Echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai, un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud si echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit in localitatea Poiana Ilvei, la accidentul rutier.O femeie de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovita…

- Un minor și-a pierdut viața intr-un accident rutier cumplit, produs sambata, pe traseul Hincești-Ciuciuleni. Potrivit ofițerului superior de presa al IP Hincești, Cristina Vicol, șoferul a pierdut controlul volanului.

- Femeia care a murit în accident era din Paniceni și avea 47 de ani. Șoferul care a intrat cu mașina în parapet, dupa care în mașina în care se afla victima moarta e din Cluj-Napoca. „Accident rutier mortal pe DN1 E60, între…

- Inconștiența, viteza și neatenția la volan fac victime in fiecare zi. Din pacate, acesta a fost și cazul unui tanar de 23 de ani, care s-a angajat intr-o depașire periculoasa, fara sa se asigure. Tragedia a avut loc in Prahova, pe Drumul Național 1B, intre Mizil și Sahateni, in cursul zilei de ieri,…

- Pe DN1B, la ieșirea din Mizil spre Sahateni, cu puțin timp in urma a avut loc un accident rutier produs intre un tir și doua autoturisme. In urma impactului una dintre mașini, in care se afla doar conducatorul auto, a luat foc. Din primele inf ormații se pare ca acesta este decedat. La fața locului…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-o localitate din raionul Hincești. O mașina cu roțile in sus și cu capota practic distrusa statea in mijlocul drumului, iar toți locatarii din preajma au ieșit din casa sa vada ce s-a intamplat.