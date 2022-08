Accident teribil în Caraș Severin! 6 persoane au fost rănite Duminica seara, pe DN 6, la ieșirea din localitatea Armeniș, km 426+50 m, s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a 6 persoane. In accident au fost implicate un autoturism cu capacitatea 8+1 locuri și un ansamblu de vehicule, compus din cap tractor și semiremorca. In urma accidentului a rezultat ranirea celor 6 […] The post Accident teribil in Caraș Severin! 6 persoane au fost ranite appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

