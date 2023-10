Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges au fost sesizati sa intervina la un utilaj cazut intr o rapa in comuna Calinesti, satul Ciocanesti. "Intervin pompierii de la Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de interventie, o autospeciala de descarcerare si un…

- Doua persoane au murit si una este grav ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DJ 701, intre localitatile teleormanene Poeni si Gratia, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. „Pe DJ 701, intre localitatile Poeni si Gratia, s-a produs un accident rutier grav,…

- FOTO - Teribil! Doua persoane au murit intr-un accident la Teleorman: mașinile au fost facute scrumDoua persoane au murit si una este grav ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DJ 701, intre localitatile teleormanene Poeni si Gratia, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier intre doua autoturisme, petrecut pe DN 22. La fata locului s-au deplasat o masina de stingere, un echipaj de descarcerare, trei echipaje SMURD si doua echipaje ale Serviciului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a fost alertat astazi, 24 august 2023, cu privire la un accident rutier cu o victima, fiind vorba despre un pieton surprins intre gard si un autovehiul pe strada Dorului din municipiul Constanta. La fata locului, pompierii intervin…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia in urma unui apel 112.Si a fost un apel tragic. Trei persoane si au pierdut viata ieri, 14 august in statiunea Mamaia. O a patra persoana a ajuns in stare grava la spital. Din nefericire,…

- O femeie in varsta de 63 ani a fost transportata la spital dupa ce, marti, a sarit in raul Bistrita de pe un pod din municipiul Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Piatra-Neamt…

- O autospeciala de poliție noua, marca BMW, care trebuia sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a fost implicata astazi intr-un accident grav pe raza județului Vrancea, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața. La volanul mașinii de poliție se afla un polițist sucevean care se deplasa…