- Accident grav in Otopeni produs duminica dimineața, anunța Realitatea PLUS. Barbatul gasit decedat in mașina este unul dintre medicii acuzați de luare de mita in scandallul de la Institutul Marius Nasta. Sunt mai multe ipoteze in legatura cu acest accident, anchetatorii iau in calcul si ipoteza…

- Caruța spulberata de tren, in Vaslui: Un copil și un barbat au murit / FotoUn copil de 13 ani și un barbat de 30 de ani au murit, miercuri, dupa ce caruța in care se aflau a fost lovita de trenul Interregio Iași - București. Accidentul s-a produs in localitea Brahașoaia, județul Vaslui, anunța Mediafax.…

- Un accident cumplit s-a produs pe A1, in dreptul localitații Ciorogarla, in care au fost implicate doua TIR-uri și doua autoturisme. Cinci oameni au murit. In urma actiunilor pentru descarcerare au fost identificate cinci persoane decedate in vehiculul prins intre cele doua autotrenuri. Se pare ca masina…

- Un baiat de 16 ani a murit, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in zona localitatii Jilava, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.Accidentul s-a petrecut pe drumul dinspre Giurgiu spre Bucuresti, in jurul orei 20:17. Potrivit martorilor, adolescentul venea de la liceu…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce o basculanta a intrat in plin intr-un autoturism. Accidentul rutier s-a produs vineri dimineata, pe DN 72, in comuna prahoveana Aricestii Rahtivani. Se pare ca un șofer de 60 de ani care conducea un autoturism nu a acordat prioritate unei basculante…

- Alexandru Banica, fratele de tata al lui Ștefan Banica, a murit la doar 25 de ani. Tragedia s-a petrecut in anul 2001, tanarul pierzandu-și viața intr-un accident de circulație produs de cel mai bun prieten al sau, in București. Accidentul grav de circulație s-a produs pe Strada Matei Voievod, in sectorul…

- Un barbat și fiica lui de 16 ani au murit, iar mama fetei a fost grav ranita dupa ce mașina lor s-a ciocnit cu un TIR. Accidentul s-a produs vineri noapte pe DN2C, in localitatea buzoiana Padina, scrie News.ro. In timp ce conducea un autoturism pe DN 2C, dinspre Pogoanele catre Padina, un sofer, de…

- In urma cu patru ani, Dani Vicol și-a pierdut viața in accidentul provocat de Mario Iorgulescu. A lasat-o in urma pe logodnica Patricia Esmeralda Minca, care pe atunci avea doar 21 ani, și doi copii mici, care nici pana in ziua de azi nu au aflat ca tati nu mai este.