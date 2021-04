Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 339, in apropiere de Oraștie, pe sensul de mers spre Sibiu. Se circula cu restricții de trafic in aceste momente. Un autotren format din cap tractor și semiremorca basculabila, fara incarcatura, a facut explozie la un cauciuc, șoferul a…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1: Circulație cu restricții intre Sebeș și Oraștie dupa ce remorca unui autocamion a ramas agațata de un pod ACCIDENT rutier pe autostrada A1: Circulație cu restricții intre Sebeș și Oraștie dupa ce remorca unui autocamion a ramas agațata de un pod Circulația se…

- Pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai multor incendii de vegetatie uscata care au avut loc in ultimele doua zile in mai multe zone ale judetului Hunedoara, unul dintre acestea, aparut in zona localitatii Ohaba, manifestandu-se cu o mare cantitate de fum si ingreunand circulatia pe…

- Accident in lanț pe autostrada A1, la kilometrul 333+000, sensul de mers Sibiu – Deva, pe raza localitații Oraștie, dupa ce s-a desprins roata unui autotren. In urma accidentului a rezultat ciocnirea in lanț intre 6 autoturisme și 2 autotrenuri. Nu sunt victime. Circulația rutiera se desfașoara…

- Un accident in care au fost implicate opt autovehicule s-a produs luni seara pe un sector de autostrada intre Deva și Oraștie. Traficul se desfașoara cu mare greutate prin zona, informeaza Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca accidentul s-a produs…

- Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara și Brașov au inceput montarea, in premiera, a unor indicatoare rutiere pe bretelele de acces pe Autostrada A1. Acestea avertizeaza șoferii sa nu intre pe contrasens pe șoseaua de mare viteza. In județul Sibiu, DRDP Brașov a inceput montarea semnalizarii…

- Un teribil accident rutier a avut loc joi seara pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Timișoara spre Arad.Potrivit primelor informații se pare ca in accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului unul dintre ele a luat foc. Se pare ca ar exista 7 victime dintre care 2 decedate.La…

- Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anunțat ca circulația este blocata in urma unui accident produs pepasajul peste autostrada A1 dinspre DN 7G, in apropiere de frontiera cu Ungaria. Patru persoane au fost ranite dupa ciocnirea dintre un TIR si un microboz. „Circulație inchisa momentan…