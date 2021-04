Accident spectaculos pe autostrada vestului IMAGINI Accident grav luni dupa seara, pe autostrada A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 436+400, intre nodurile rutiere Margina și Traian Vuia. Doua vehicule comerciale, un autotren și o furgoneta, s-au ciocnit, au ieșit de pe carosabil și, in urma coliziunii, s-au rasturnat in șanțul de pe marginea drumului. Cel puțin o persoana a fost ranita. In zona accidentului, traficul a fost blocat, timp de cateva ore, pe banda de urgența și pe prima banda. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

