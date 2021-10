Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme s-au acroșat, in aceasta dupa-amiaza, pe Autostrada A 1, pe sensul de mers Lugoj – Timisoara, in apropiere de Topolovatu Mare. Din fericire, in urma accidentului nu s-au produs victime. Urmare a acestui accident, pe sensul aminitit de mers se circula doar pe o banda. DRDP Timisoara…

- Echipajele de urgența din cadrul ISU Timiș au fost solicitate sa intervina la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 475, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de lucru Topolovațu Mare, cu o autospeciala…

- Ziua si accidentul pe autostrada A1 care face legatura intre Lugoj si Deva. Politistii au anuntat ca traficul s-a desfasurat cu probleme pe soseaua de mare viteza dupa ce un autotren s-a rasturnat in afara partii carosabile. “Traficul a fost restrictionat pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada…

- Traficul rutier se desfașura anevoios, pe o singura banda, luni seara, pe DN 68A, la ieșire din Lugoj spre Traian Vuia, in județul Timiș, potrivit DRDP Timișoara. The post Pom doborat de vijelie, trafic dat peste cap, in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Un nou accident s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara. In accident au fost implicate doua autoturisme BMW, care au intrat in coliziune. Accidentul s-a soldat doar cu avarierea celor doua autovehicule. La locul accidentului…

- Doua accidente de circulație au avut loc, sambata, 10 iulie, ambele soldandu-se cu victime. Noua persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe autostrada dintre Timișoara și Lugoj. Spre seara, un autoturism a fost lovit de tren, in județul Olt, șoferul fiind transportat la spital. Accidentul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, sambata, pe autostrada A1, la kilometrul 480, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara, in apropiere de Topolovațu Mare. Un microbuz, in care se alau noua cetațeni straini, s-a rasturnat, dupa ce șoferul – un barbat de 37 de ani – a pierdut…

- Pana la finele lunii iulie, pe autostrada A1, antreprenorul Salini Impregilo efectueaza lucrari de reparații la partea carosabila, intre nodurile rutiere Margina și Traian Vuia. Potrivit DRDP Timișoara, lucrarile se executa in perioada de garanție contractuala. Traficul va fi restricționat pe cate o…