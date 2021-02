Accident spectaculos în Primăverii: Traficul a fost restricționat FOTO Un accident a avut loc, marți, in Capitala, la intersecția dintre Bd. Aviatorilor și Bd. Mircea Eliade. Cinci mașini au fost avariate. Din primele informații, in accident au fost implicate cinci mașini. Doua persoane au fost ranite ușor la prima vedere. Cele doua victime sunt un pasager și un șofer, in varsta de 33, respectiv 23 de ani. Traficul pe bd. Aviatorilor dinspre șoseaua Nordului catre Piața Charles de Gaulle este afectat. Se circula alternativ pe celalalt sens sub indrumarea agentilor de poliție aflati la fața locului. Știre in curs de actualizare The post Accident spectaculos in Primaverii:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

