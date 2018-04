Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Pana in acest moment au fost inregistrare cateva zeci de victime. Ancheta este in curs de desfașurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis dupa atac. Poliția a anunțat…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Aflat sub influența bauturilor alcoolice, un barbat de 54 de ani din Zalau a intrat cu autoturismul in gardul unei case și intr-o conducta de gaz, apoi a luat-o la sanatoasa. “Duminica dimineața, la ora 3.20, un barbat de 54 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe strada Corneliu Coposu…

- Accident spectaculos, luni noaptea, in Constanta. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a distrus 9 masini parcate. SUV-ul pe care il conducea, s-a rasturnat si a ajuns pe plafonul unui alt autoturism. Soferita a scapat ca prin minune.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Un BMW a derapat si s-a infipt intr-un stalp pe care l-a rupt. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Politie, dar numerele masinii au disparut. In urma cercetarilor s-a stabilit ca autoturismul era inmatriculat in Anglia. In masina nu exista urme de sange. Este posibil ca soferul sa fi participat…

- Curtea de Apel Timisoara a dispus executarea mandatului european de arestare emis de autoritatile judiciare din Belgia pe numele unui bacauan (23 de ani), urmarit international, si predarea acestuia. C.G. este acuzat de infractiuni contra proprietatii (conform legilor din Belgia), savarsite in 2015,…