Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi de Paști incepe cu o veste tragica. Un accident cumplit s-a produs, luni dimineața, pe Centura orașului București. In urma incidentului care a produs o victima, traficul a fost suspendat pe porțiunea de drum respectiva.

- In cursul acestei nopti, un grav accident rutier s a produs in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Un sofer a fost transportat in stare grava la spital dupa o coliziune intre doua autocamioane. Descarcerarea s a deplasat la fata locului.Potrivit IPJ Constanta, ora 03.51, politistii au fost…

- Un accident grav a avut loc sambata pe Valea Oltului. Un motociclist din Bucuresti a condus cu o viteza peste limita admisa, a pierdut controlul si a ajuns sub rotile unui TIR. A murit pe loc.

- S-a circulat timp de o ora pe un singur fir sambata dimineața in zona localitații Cașeiu din județul Cluj, in urma producerii unui accident rutier. Poliția a fost sesizata in jurul orei 6,40 despre faptul ca un șofer de 23 de ani din Republica Moldova, care circula cu un autovehicul dinspre Dej spre…

- Raul George Voicu, un tanar din Lupeni, a murit intr-un accident in Franța. In urma impactului violent, barbatul, care lucra ca șofer, a fost transportat cu elicopterul la spital, insa s-a stins din cauza ranilor grave. Vestea ca Raul George Voicu a murit a fost facuta de colegii tanarului pe un grup…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…