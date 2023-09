Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE… Un accident rutier grav a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe DE 581, pe raza localitații Crasna, intre doua autoturisme și un autocar in care se aflau 40 de persoane. Inițial, salvatorii luasera in calcul sa activeze Planul Roșu de Intervenție, dar odata ajunse la fața locului…

- GRABA… Un grav accident rutier a avut loc in urma cu puține minute in intersecția de langa Spitalul Județean de Urgența Vaslui. Din primele informații se pare ca in incidentul rutier au fost implicate doua autoturisme, fara a rezulta victime omenești. Impactul s-ar fi produs dupa ce șoferul unuia dintre…

- ULTIMA ORA… Un accident de circulație care ar fi putut avea urmari dintre cele mai tragice a avut loc in localitatea Vladia, comuna Dragomirești. Martorii au anunțat ca doua autoturisme in care se aflau 6 persoane, doi minori și patru adulți, s-au ciocnit. La fața locului a intervenit o autospeciala…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI, in municipiu, pe Calea Moților. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate trei autoturisme, fara persoane incarcerate.Forțe…

- ULTIMA ORA… Salvatorii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident petrecut in urma cu puțin timp, pe DE 85, in fața societații Plantagro, comuna Costești. Din primele informații a reueșit ca, in accident au fost implicate doua autoturisme și un camion. Martorii accidentului au…

- Trei autoturisme și un microbuz de transport persoane s-au ciocnit, vineri seara, in Valcea. O persoana este ranita.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Ramnicu Valcea-Sibiu, in apropierea localitații Robești, județul Valcea, s-a produs un accident…

- Duminica, in jurul orei 18:30, pe DN2 (E85), pe raza comunei Dragușeni a avut loc un accident rutier cu implicarea unei autoutilitare și a altor doua autoturisme.S-a constituit o echipa operativa formata din polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Falticeni dar și din cadrul Serviciului…

In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…