ACCIDENT rutier la Petrești: Un biciclist a fost transportat la SPITAL, după ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism ACCIDENT rutier la Petrești: Un biciclist a fost transportat la SPITAL, dupa ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism ACCIDENT rutier la Petrești: Un biciclist a fost transportat la SPITAL, dupa ce a fost acroșat de șoferul unui autoturism Un accident rutier a avut loc miercuri, 15 septembrie, in jurul orei 11.00, in localitatea Petrești, din Sebeș. Potrivit IPJ Alba este vorba despre un barbat de aproximativ 40 de ani, care se deplasa cu bicicleta și a fost acroșat de catre șoferul unui autoturism. Barbatul a fost transportat la spital. Revenim cu amanunte. FOTO: arhiva Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

