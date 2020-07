Accident rutier la intrare pe Autostrada A 4. Patru victime

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in Mangalia si sunt implicate doua autoturisme.Totodata acesta a mai explicat salvatorilor ca in urma coliziunii a rezultat…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta al Dispeceratului Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, pe DN3, la Popasul de la padure din apropierea localitatii Valu lui Traian. Acesta a mai precizat…

- Un accident rutier grav a fost anuntat, in jurul orei 06.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului pe DJ 228, un autoturism este rasturnat, fiind inregistrata o victima, neincarcerata, constienta.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului…

- Un accident rutier a fost anuntat, in jurul orei 02.15, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112. Apelantul spune ca evenimentul s a petrecut in localitatea Dunareni, judetul Constanta, pe strada Principala.Acesta a mai explicat ca este vorba despre…

- Un grav accident a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului in Mamaia Nord un autoturism s a rasturnat, din cauze necunoscute, inca, iar doua victime, neincarcerate, si constiente, au nevoie de ajutor medical de specialitate.…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, acum cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului un tir s a rasturnat la Eforie Nord, la locul evenimentului fiind gasita o autocisterna cu capul tractor aproape intors invers.…

- Un accident feroviar a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispcceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului o persoana a fost acrosata de un tren.Acesta a indicat drept loc al evenimentului prima bariera de la intrare in localitatea Valu lui Traian.Sursa foto cu…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului la iesirea din Cernavoda un autoturism a intrat intr un cap de pod.In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime: doi adulti si un copil.Revenim cu…