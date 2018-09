Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp…

- O minora in varsta de 10 ani a ajuns miercuri seara la spital dupa ce a fost lovita de un autoturism, pe o trecere de pietoni aflata pe raza localitații Laz. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier…

- Un barbat din Cugir este cercetat penal dupa ce a produs un accident pe strada Victoriei din oras. Aflat sub influenta alcoolului, a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat intr-un gard. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 17:00, pe raza localitații Bucerdea Granoasa. Un tanar este grav ranit dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe un camp. Potrivit IPJ Alba, un tanar ce a condus un autoturism pe un camp de pe raza localitații Bucerdea Granoasa a pierdut controlul…

- Un șofer in varsta de 58 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce conducea sub influența alcoolului, nu s-a asigurat la efectuarea unei manevre de mers inapoi și a lovit un autovehicul staționat. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 august, in jurul orei 10.40, politistii din Cugir […]

- O femeie in varsta de 37 de ani din comuna Daia Romana a ajuns la spital, marți dimineața, dupa ce a fost acroșata de un autoturism. In timp ce circula pe o bicicleta, s-a angajat in traversarea drumului public fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acrosata o mașina. Potrivit IPJ Alba, la […]

- Un barbat din Cugir este cercetat dupa ce a condus, sub influenta alcoolului si fara permis, o autoutilitara si a produs un accident rutier. Avea alcoolemie de 0,89. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 6.40, polițiștii din Cugir au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs…

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…