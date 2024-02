Accident rutier între o maşină şi o motocicletă: Două persoane au fosr rănite Doua persoane au fost ranite, duminca, intr-un accident rutier produs in judetul Arges, iar un tanar de 19 ani a fost transportat la spital. ”Pompierii de la Garda de Interventie Topoloveni actioneaza in localitatea Leordeni, satul Budisteni, in cazul unui accident rutier produs intre o motocicleta si un autoturism. In urma evenimentului au rezultat doua victime de sex masculin care sunt evaluate de catre paramedicii SMURD”, a transmis, duminica, ISU Arges. Sursa citata a precizat ca ambele victime se aflau pe motor. ”In urma evaluarii, doar o persoana cu varsta de 19 ani a avut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

