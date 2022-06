Accident rutier între Alexandria și Cernetu / O femeie, cu multiple traumatisme, transportată la spital Eveniment Accident rutier intre Alexandria și Cernetu / O femeie, cu multiple traumatisme, transportata la spital iunie 12, 2022 18:05 O femeie a ajuns la spital cu multipe traumatisme, dupa ce a fost implicata intr-un eveniment rutier. Accidentul s-a intamplat in cursul zilei de duminica, pe Drumul Județean 504, intre Alexandria și Cernetu. La fața locului au intervenit pompierii, cu o autospeciala pentru descarcerare, și o ambulanța a Serciciului de Ambulanța Județean. Conform ISU Teleorman, in urma evenimentului a rezultat o victima, de gen feminin, de aproximativ 35 de ani, conștienta… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

