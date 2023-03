Accident rutier in Tulcea! Un sofer de 23 de ani a sfidat Politia si medicii! A fost retinut

Ieri, 22 martie 2023, in jurul orei 22:26, politistii rutieri tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Corneliu Gavrilov, din municipiul Tulcea.Din primele verificari efectuate de politisti s a stabilit faptul ca, un barbat de 23 de ani, din judetul Tulcea, care conducea un autoturism pe strada Corneliu Gavrilov, din localitate, in conditii ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, intrand in coliziune doua ...