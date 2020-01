Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe „drumul morții” din Banat. Circulația este inchisa in urma unui incident in care au fost implicate trei autoturisme, pe DN6, in apropierea localitații Slatina-Timiș din Caraș-Severin. Circulația este inchisa pe DN6, in Slatina Timiș. Trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- O autocisterna și un autoturism au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc la Remetea Mare, pe breteaua de urcare-coborare pe A1. Doua persoane au fost ranite și transportate la spital, in urma coliziunii. Accientul s-a produs in jurul orei 11.00, la nodul rutier de pe autostrada A1,…

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva ndash; Nadlac, la kilometrul 504, pe breteaua de iesire catre localitatea Giarmata, judetul Timis, traficul este intrerupt pe sensul catre Arad, din cauza unui autoturism care s a rasturnat pe carosabil.Trei…

- Un grav accident rutier a avut loc, duminica seara, in Timiș. Din cauza unui tanar șofer care a intrat in depașire fara sa se asigure, cinci persoane au fost ranite și transportate la spital, cu rani. Una dintre ele se afla in stare grava. Incidentul s-a ptrecut pe DN59, intre localitațile Șag și Jebel,…