Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in județul Iași. Din primele informații deținute de catre reporterii Cotidianului BZI, se pare ca o coliziune intre un microbuz și un autoturism, respectiv o Dacia Logan si un Mercedes Sprinter, a avut loc la Popricani, pe DN 24C. UPDATE „Astazi, 14…

- In urma cu puțin timp s-a produs un accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna ieșeana Vanatori. Doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Momentan nu se cunoaște cauza producerii accidentului și nici numarul victimelor. UPDATE:…

- In aceasta dimineata a avut loc un accident rutier la Iasi. Incidentul a avut loc in fata sediului de Politie din Harlau. Trei autoturisme au intrat in coliziune. Din fericire, nu s-au raportat victime, ci doar pagube materiale…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-harlau-trei-autoturisme-s-au-izbit-in-fata-sediului-de-politie-foto-4481054?utm_source=website&utm_medium=breaking…

- In aceste momente in zona Podu de Piatra din municipiul Iași a avut loc un accident rutier. Din primele informatii se pare ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune. La fața locului s-au deplasat politistii. In accident a fost implicat un autoturism marca…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc pe Sararie. Accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti in urma tamporarii celor doua autoturisme…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-sararie-doua-autoturisme-un-smart-si-un-mini-cooper-au-intrat-in-coliziune-exclusiv-foto-4462080?utm_source=website&utm_medium=ultima-ora-index…

- In urma cu putin s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI se pare ca tamponarea a avut loc intre trei autoturisme, dintre care un parcata, pe strada Caragiale din Copou. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti, ci doar pagube materiale. Conducatorul…

- In cursul noptii trecute in zona Nicolina din municipiul Iași a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un TIR și un taxi. Impactul nu a fost unul grav, nefiind persoane ranite. Nu se cunosc cu exactitate cauzele producerii accidentului rutier…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-nicolina-iasi-un-tir-a-intrat-in-coliziune-cu-un-taxi-exclusiv-foto-4448479?utm_source=website&utm_medium=breaking…

- In urma cu puțin timp s-a produs accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI se pare ca incidentul auto a avut loc pe bulevardul Nicolae Iorga. Un autoturism a intrat in coliziune cu un tramvai CTP Iași…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-bulevardul-nicolae-iorga-un-autoturism-a-intrat-in-coliziune-cu-un-tramvai-exclusiv-foto-4442325?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…