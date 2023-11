Accident rutier in judetul Arges. Un barbat a ajuns la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire din localitatea Varasti.Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati cu privire la un accident rutier produs in municipiul Pitesti, cartierul Exercitiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati cu privire la un accident rutier produs in…

- Cu putin timp in urma, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au intervenit in cazul unui accident rutier produs intre doua autoturisme in zona Podul Viilor, urcare pe A1.Cu putin timp in urma, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au intervenit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 1 octombrie 2023, cu privire la un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Merisani.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme, produs in comuna Albota.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 26 septembrie…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 4 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier in care un autoturism a parasit partea carosabila si a intrat intr un stalp din comuna Micesti, satul Purcareni. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Astazi, 25 august 2023, in localitatea Bughea de Sus, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme, fara victime incarcerate. Astazi, 25 august 2023, in localitatea Bughea de Sus, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme, fara victime incarcerate, transmit reprezentantantii Inspectoratului…