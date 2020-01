Accident rutier grav la Mihail Kogalniceanu. Masina rasturnata. O victima (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06.30 prin apel 112, pompierii de la ISU Ialomita, au fost anuntati despre un acccident rutier pe DN 2A in localitatea Sfantu Gheorghe.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU ialomita, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un utilaj de deszapezire sararita , s a…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Varful cu Dor. In urma impactului, un pieton este inconstient. UPDATE Potrivit ultimelor informatii,…

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 05.30, la sensul giratoriu de la Autsoatrada A 4 catre Portul Agigea Sud Constanta.Din cauze necunoscute inca un tir a rupt parapetii de pe marginea drumului si s a rasturnat intr o rapa.Soferul a fost preluat de o ambulanta SMURD si transportat la Spitalul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Sud, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la iesire din Eforie Sud.Impactul a avut loc intre doua autoturisme si s a soldat cu o victima…

- Update: Soferul in varsta de 60 de ani a acrosat-o din plin pe tanara! Victima are rani la nivelul capului si a fost transportata la spital pentru mai multe investigatii. Adolescenta are 18 ani! Testat cu aparatul alcooltest, s-a constatat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice. Update: Martorii…

- Un grav accident a avut loc, in aceasta dimineata, pe DN3, , la intrare in Murfatlar, dinspre Valul lui Traian. Un tir s a rasturnat pe sosea si a intrat in gardul unei case.Soferul a fost transportat la spitalul judetean Constanta pentru investigatii suplimentare.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Un accident rutier a fost anuntat, putin inainte de miezul, noptii la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului in evenimentul rutier petrecut in Mamaia, zona Hotelul Scandinavia, a fost implicat un autoturism.Acesta a mai spus ca…

- Un barbat, victima a unui accident rutier produs in urma cu putin timp, marti, 15 octombrie, in comuna Grumazesti, a fost scos din masina rasturnata de un pompier aflat in timpul liber. Numele salvatorului nemtean este Dumitru Ionut Cristian. “Accident rutier cu o victima in comuna Grumazești. Se deplaseaza…