Accident rutier grav la iesire de pe A2 spre A4. Un tir s-a rasturnat si a luat foc

- Un accident rutier s a produs marti, in apropiere de Aerodromul Tuzla, judetul Constanta. In urma impactului dintre doua autoturisme, una dintre masini s a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit informatiilor, o persoana a fost ranita insa este constienta si cooperanta.La fata locului se afla un…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier GRAV pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT Un accident rutier GRAV a avut loc marți, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT. Centrul…

- Un TIR s a rasturnat, luni dupa amaiza, la iesire de pe autostrada A4 catre portul Agigea. Din primele informatii, in urma evenimentului a rezultat ranirea unei persoane. Aceasta este constienta.Potrivit ISU Constanta, la fata locului a intervenit echipajul medical de prim raspuns SMURD B. Soferul tirului…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. O persoana ranita dupa ce o autoutilotara s-a rasturnat Un accident rutier a aut loc marți dimineața, in jurul orei 6.30, pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. Garda de Intervenție Sebes intervine cu 1 ASAS si o ambulanța SMURD…

- Un grav accident rutier a avut loc, pe Autostrada A 2, in zona Kilometrului 47 Benzinaria OMV, de dupa Fundulea, catre Lehliu. Potrivit DRDP Constanta a fost inregistrat un mort si o victima incarcerata.Calea 2, sensul Bucuresti Constanta, pe tronsonul in care s a produs evenimentul rutier este blocat…

- Cu putin timp in urma, un echipaj pentru situatii de urgenta a fost solicitat sa intervina la iesire din Orasul Murfatlar, spre Ciocarlia, pe DN3.Potrivit ISU Constanta, este vorba despre un incendiu auto.Revenim cu detalii. ...

- Se circula greu pe Autostrada A1, intre Arad și Timișoara, in urma unui accident rutier petrecut in aceeasta dupa-amiaza. Conform unor informații, un tir s-a rasturnat pe carosabil. Autotrenul circula dinspre Arad, inspre Timișoara, atunci cand s-a produs accidentul. La fața locului, dupa zeci de minute…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 13:00, pe raza localitații Sancel. O persoana a fost ranita, dupa ce o mașina s-a rasturnat. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat pe raza localitații Sancel. Din primele informații, in urma accidentului, o persoana este ranita, posibil…