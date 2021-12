In cursul zilei de miercuri, patru tineri au fost grav raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Botoșani, Dorina Lupu. Tineri raniți intr-un accident rutier Accidentul a avut loc in […] The post Accident rutier grav in Botoșani. Patru tineri, raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod appeared first on IMPACT .