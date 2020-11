Accident rutier cu victime, la Guruieni Eveniment Accident rutier cu victime, la Guruieni noiembrie 15, 2020 16:06 Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe raza localitatii Guruieni, transmit reprezentantii ISU Teleorman. Din primele date, au fost implicate in evenimentul rutier un microbuz care stationa si un autotursm. In urma impactului, au rezultat trei victime, conștiente, cooperante și neincarcerate. La fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria, cu o masina de stingere si o ambulanța SMURD, iar Serviciul de… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

