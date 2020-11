Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule a avut loc sambata la amiaza, pe fondul precipitațiilor care au favorizat evenimentul. Cele doua autoturisme s-au ciocnit pe drumul care leaga Adancata de Hanțești, iar unul dintre ele a ajuns in șanț. In cele doua mașini se aflau trei ...

- Trei persoane au fost implicate, astazi, intr-un accident rutier intre doua autoturisme. Accidentul a avut loc in comuna Adancata, pe drumul de legatura cu Hanțești. Toate cele trei persoane erau conștiente, insa o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale. Femeia a fost transportate la urgențele Spitalului…

- Un barbat de 30 ani din mun. Suceava a condus autoutilitara pe DC72, in loc. Sfantul Ilie, dinspre str. Victoriei din mun. Suceava, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit un capat de pod și s-a rasturnat intr-un șanț de preluare a apei pluviale. Inițial…

- Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite, duminica seara, dupa ce un șofer in varsta de 24 de ani a depașit imprudent un vehicul care vira la stanga, apoi a intrat intr-o alta mașina parcata, in Targu Jiu, județul Gorj, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Gorj, șoferul de 24 de…

- Duminica la pranz in timp ce conducea autoturismul in localitatea Ipotesti, intr-o intersectie, o femeie de 67 de ani din municipiul Suceava nu a respectat semnificația indicatorului cedeaza trecerea și efectuat virajul spre stanga, ocazie cu care a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar…

- Un barbat de 31 de ani a murit si patru tinere cu varste intre 17 si 31 de ani au fost ranite in urma unui accident rutier produs, joi noaptea, la iesirea din municipiul Slatina, in zona podului peste raul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta (ISU), Alin…

- O femeie a ajuns la spital in urma unui accident intre un autotren și o mașina, care a avut loc in aceasta dimineața la Ratoș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca doar o singura persoana a fost ranita in accident. Femeia a ramas blocata in autoturism, in stare de semiinconștiența.…

- Doua persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs la intersectia dintre DJ 102 si strada Alba Iulia, la iesirea din Ploiesti spre Paulesti. Potrivit primelor informatii, un sofer de 73 de ani a patruns in intersectie fara sa se asigure corespunzator.