Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu victima in Pitești Un accident rutier intre doua autoturisme s-a produs in municipiul Pitești, Calea Craiovei. Echipajul SMURD a monitorizat și transportat la spital o victima. Pompierii asigura masuri specifice de prevenire și stingere ale incendiilor. Articolul Accident cu victima in Pitești…

- Accident cu o victima la Stalpeni Un accident rutier s-a produs intre doua autoturisme in localitatea Stalpeni, langa stadion. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție pentru a asigura masurile specifice de prevenire ale incendiilor și cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat pentru…

- Marcaj hașurat, in intersecția strazii Exercițiu cu strada Traian, din municipiul Pitești! In scopul fluidizarii traficului auto și pentru reducerea riscului de producere a evenimentelor rutiere nedorite, Primaria Municipiului Pitesti, prin Administratia Domeniului Public, a procedat astazi, 13.10.2023,…

- Accident cu trei mașini pe bulevardul 1 Decembrie din Mioveni La 112 s-a inregistrat o sesizare de accident rutier produs intre 3 autoturisme in oraș Mioveni, bulevardul 1 Decembrie. Pompierii asigura masuri specifice de prevenire ale incendiilor, iar un echipaj SMURD a preluat o persoana care are nevoie…

- Accident la Babana Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit ca o femeie de 39 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe DJ 703E, din direcția com. Babana spre com. Cocu, in imprejurari care vor fi stabilite din cercetari, a pierdut controlul…

- Accident pe drumul expres Pitești – Craiova Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr-o coliziune, soldata cu ranirea unei persoane, pe DEx 12 Bals – Slatina, in zona localitatii Bals, judetul Olt. Circulatia a fost deviata…

- Accident cu motociclist la Priboieni Doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat intervin comuna Priboieni, satul Albotele, la un accident rutier in care este implicat un motociclist. Articolul Accident cu motociclist la Priboieni apare prima…