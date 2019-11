Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Accident in apropiere de Timișoara. Trei autoturisme au fost avariate, iar doua persoane au fost transportate de urgența la spital, din cauza unui șofer grabit, care nu a pastrat distanța regulamentara. Incidentul in trafic s-a petrecut in Șag, pe E70. Barbatul in varsta de 50 de ani, care este vinovat…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta dimineața pe DN6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj, in jurul orei 8.30. „Au intervenit de urgența un echipaj de descarcerare și unul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, echipaje ale Poliției și un echipaj SAJ. Accidentul s-a soldat cu doua…