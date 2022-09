Accident pe drumul județean. Trei victime Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Buzau informeaza ca traficul se desfașoara dirijat pe DJ 203I, in localitatea Scutelnici, din cauza unui accident rutier. Primele date arata ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, iar trei persoane ar necesita ingrijiri medicale. In acest moment, nu exista date despre starea victimelor. Poliția … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

