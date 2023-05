Accident pe DN74 A, Abrud – Campeni. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic oprit Traficul rutier pe DN74 A Abrud – Campeni a fost oprit temporar, duminica seara, din cauza unui accident rutier. Din primele date, o persoana a fost ranita. Doua mașini au intrat in coliziune. ”Traficul rutier este oprit pe DN 74, pe raza localitații Carpiniș, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua […] Citește Accident pe DN74 A, Abrud – Campeni. O persoana ranita dupa ce doua mașini s-au lovit. Trafic oprit in Alba24 .