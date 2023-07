Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost ranita, luni, dupa ce autoturismul in care se afla a cazut intr-o rapa adanca de 20 de metri pe DN 1, in zona localitatii Comarnic. „Un barbat de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare.…

- Conform datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, un sofer in varsta de 53 de ani ar fi pierdut controlul directiei de mers si a lovit un cap de pod."In autoturism se aflau 5 ocupanti, printre care si 2 minori. Toti sunt constienti, nu au existat persoane incarcerate. In acest…

- In dupa amiaza zilei de 07 iunie, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident de circulatie produs pe Drumul National 17, in Josenii Bargaului.La locul evenimentului politistii au stabilit faptul ca un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Republica Moldova, a parasit partea carosabila…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1, pe raza orașului Comarnic a avut loc un accident rutier sambata, 6 mai, in jruul orei 18.00.

- Seara trecuta, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe raza comunei Romanești, pe Drumul Național 1, un pieton ar fi fost acroșat de un autoturism. In baza sesizarii, s-a format echipa operativa care s-a deplasat la fața locului, din…

- O mașina a intrat duminica dimineața intr-un stalp pe DN 2E, in apropierea localitații Horodnicu de Sus, județul Suceava. Stalpul a cazut pe șosea, iar traficul este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 2E Gura Humorului-Vicovu de Sus, la kilometrul 70+600 de metri, in apropierea localitații…

- Un motociclist in varsta de 24 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitala, dupa ce a fost grav ranit in urma unui accident produs pe DN 6, in localitatea Valea Plopilor din judetul Giurgiu. "ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta dupa-amiaza sa intervina pe DN 6, la intrarea…

- Un copac de pe strada Bujorilor din municipiul Suceava s-a rupt, miercuri dimineața, sub greutatea zapezii abundente și a cazut peste un autoturism parcat.Directorul Direcției Domeniului Public, Marian Andronache, a precizat ca pomul respectiv era „o larice perfect sanatoasa", care a ...